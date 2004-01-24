odissey2004

Тот самый рерайтер и копирайтер в одном лице.

Виницкий Егор Олегович.

16 лет от роду.

+7(925)205-11-00. WhatsApp, Viber, Telegram. E-mail: [email protected]

Образование среднее неполное. Знаю Office, Google, а также хорошей фантазией.

Продвинутый пользователь Linux/Windows. Владею литературным русским, на базовом уровне знаю английский.

Опыта работы не умею, учусь. Пока что вижу себя в роли копирайтера/рерайтера.

Аналитический склад ума, нацелен на результат, в каждый проект готов вкладывать частичку души, буду рад нестандартным заказам. Не боюсь ответственности. Пунктуален.

График свободный.

Ну и как вишенка на этом не очень вкусном, на первый взгляд, торте- рассказ о себе, как же без этого.

Увлекаюсь книгами (бьюсь об заклад, что прочел их в несколько раз больше. чем у вас волос на голове). Умею писать читабельные произведения на разные темы (пишу Просто о Сложном), доходчиво излагаю мысли. С детства увлекаюсь всевозможной литературой.

Напоследок, если кому интересно: обучаюсь на МатИнф профиле, то бишь мамин программист и математик в одном флаконе. КМС по водному поло.