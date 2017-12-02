Здравствуйте. Нужна полная копия вот этой страницы http://matthew.wagerfield.com/parallax/ без: - соц.кнопок справа внизу - надписи parallax.js на фоне НО! Выпадающий блок с описанием оставить (который скрывается/раскрывается круглой кнопкой внизу) Фон со ...