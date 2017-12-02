odkirill1

Кирилл odkirill1

 
29 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$7
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Скопировать страницу с parallax-эффектом

    Здравствуйте. Нужна полная копия вот этой страницы http://matthew.wagerfield.com/parallax/  без: - соц.кнопок справа внизу - надписи parallax.js на фоне  НО! Выпадающий блок с описанием оставить (который скрывается/раскрывается круглой кнопкой внизу) Фон со ...

    CSSHTMLJavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн для небольшого блока на сайте

    Здравствуйте. Во вложении набросок блока на страничке. Нужны следующие вещи: - яркая фоновая картинка, абстрактная. подходящая под тематику и цвета (о них ниже).  Из абстракций могут подойти акварельные краски, дым, ...

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нарисовать дизайн проекта азартной тематики

    Здравствуйте. Во вложении макет главной страницы и ТЗ. ПОЖАЛУЙСТА, Оставляйте заявку если у вас есть опыт работы с аналогичными проектами (казино, рулетки, кейсы и тд) К заявке пишите: ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сделать верстку под планшеты и мобильные

    Здравствуйте. Есть готовая вёрстка с никакой-никакой адаптивкой, нужно переделать её под планшеты и телефоны согласно psd (все есть) верстка: https://drive.google.com/open?id=0ByCP-aplfF9USkszeFFnR3J6ZGc моб.версия: https://drive.google.com/open?id=0ByCP-aplfF9UakZFS3Rtb1VOWDQ пишите цену и сроки

    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

Satirik89
Роман 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$7
10 баллов
6 лет назад
Скопировать страницу с parallax-эффектом
CSSHTMLJavaScript
Все быстро и четко. Крайне рекомендую!
Спасибо, Роман, быстро и качественно.
Ответный отзыв
alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
42 минуты назад
$450
10 баллов
7 лет назад
Нарисовать дизайн проекта азартной тематики
Всегда на связи, предоставление всей информации, правки по существу. Спасибо за интересный проект.
Отличный исполнитель, всё четко по ТЗ
Ответный отзыв