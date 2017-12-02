Здравствуйте. Пример: https://vk.cc/8YU1O5 Сделано на css3 + parallax.js. На примере тематика - ночь, декорации - маяк, волны, облака сверху. Нужна страница такого же типа (анимации, parallax) с любой ...
- HTML-верстка5 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Нужна полная копия вот этой страницы http://matthew.wagerfield.com/parallax/ без: - соц.кнопок справа внизу - надписи parallax.js на фоне НО! Выпадающий блок с описанием оставить (который скрывается/раскрывается круглой кнопкой внизу) Фон со ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте. Во вложении набросок блока на страничке. Нужны следующие вещи: - яркая фоновая картинка, абстрактная. подходящая под тематику и цвета (о них ниже). Из абстракций могут подойти акварельные краски, дым, ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Во вложении макет главной страницы и ТЗ. ПОЖАЛУЙСТА, Оставляйте заявку если у вас есть опыт работы с аналогичными проектами (казино, рулетки, кейсы и тд) К заявке пишите: ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте. Есть готовая вёрстка с никакой-никакой адаптивкой, нужно переделать её под планшеты и телефоны согласно psd (все есть) верстка: https://drive.google.com/open?id=0ByCP-aplfF9USkszeFFnR3J6ZGc моб.версия: https://drive.google.com/open?id=0ByCP-aplfF9UakZFS3Rtb1VOWDQ пишите цену и срокиHTML-верстка21 заявкаЗакрыт7 лет назад