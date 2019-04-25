odkovylyaeva

Начинающий фрилансер

Работаю в техникуме оператором эвм (программистом).

Образование: средне-специальное, по специальности программный инжиниринг. На данный момент учусь дистанционно в ТУСУР'е также на программный инжиниринг.

Навыки: в совершенстве знаю офисные программы, есть опыт работы с web. Также знаю на базовом уровне такие языки программирования как Pascal и С++, Java Script. Также работаю в сфере дизайна и мультимедиа: Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro, Sony Vegas Pro.

Личные качества: ответственность, добропорядочность, внимательсть.

Готова работать в сжатые сроки.