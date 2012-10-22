odman_harry

Нужна квалифицированная помощь в разработке интернет-магазина на Битриксе. Дизайн уже есть, верстка тоже, есть подробное ТЗ, часть функционала уже реализована. Есть также программист, который все это реализовывал, он продолжает трудиться. Нужна помощь для ускорения процесса. Кандидатам расскажу все ...