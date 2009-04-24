odmin-kapstroy

Kirill odmin-kapstroy

 
41 год
16 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Информационный сайт-каталог

    $300

    Нас интересует сайт - дизайн, верстка, контент на одной из free cms. Первоначально ориентировались на Joomla. Хостинг и домен есть. РБК хостинг, Мир-2. Сайт строительно-производственной фирмы. Производим и продаем грузоподъемное оборудование. Примеры ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад