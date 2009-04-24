odmin-kapstroy

Тех задание: есть 2 текстовых файла. file1 file2. файлы могут быть до 30мб структура их такова: каждая строка состоит из: id1 id2 text id1, id2 - число 1-6 знаков ...
Прикладное ПО28 заявок
Закрыт
15 лет назад
Тех задание: есть 2 текстовых файла. file1 file2. файлы могут быть до 30мб структура их такова: каждая строка состоит из: id1 id2 text id1, id2 - число 1-6 знаков ...
Нас интересует сайт - дизайн, верстка, контент на одной из free cms. Первоначально ориентировались на Joomla. Хостинг и домен есть. РБК хостинг, Мир-2. Сайт строительно-производственной фирмы. Производим и продаем грузоподъемное оборудование. Примеры ...