На странице https://www.instagram.com/accounts/edit Есть поле ввода "Имя", но если сделать просто: document.getElementById('pepName').value='newname' то проблема в том, что синяя кнопка внизу "Отправить" не становится активной. (Если я руками ввожу имя, как пользователь, то кнопка Отправить становится активной). Задание: написать JS-код, который ...
Разработка и доработка сложных и простых веб-сайтов
Занимаюсь разработкой сайтов любой сложности. С нуля, используя PHP-фреймворк или на основе CMS (ModX, Joomla и т.п.)
Основные технологии и языки: Codeigniter, PHP, Javascript, CSS
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $5Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Доброго времени суток. Нужно достать информацию из программы. Ссылка для скачивания программы: yadi.sk/d/LRNcbC0QjAapv После скачки и распаковки программа открывается при нажатии на файл "GBCat" (без установки). [i]Выберите польский язык программы.[/i] В верхнем левом углу, там где ...Базы данных3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Отзывы фрилансеров
$5
10 баллов
5 лет назад
Геннадий отличный заказчик, был всегда на связи, оплата поступила сразу, да и просто приятен в общении. Рекомендую.
Ответный отзыв
Сергей отличный профессиональный фрилансер. Мало того, что сделал проект максимально быстро, так еще и ответил на кучу занудных вопросов! Постоянно на связи, не приходится ждать от него ответа по часу. Супер!