oe24

Геннадий oe24

 
35 летБеларусь/Минск
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Разработка и доработка сложных и простых веб-сайтов

Занимаюсь разработкой сайтов любой сложности. С нуля, используя PHP-фреймворк или на основе CMS (ModX, Joomla и т.п.)

Основные технологии и языки: Codeigniter, PHP, Javascript, CSS

PHPJavascriptCSSJoomlaMODXCodeIgniter
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • В консоли Хрома написать JS-код, изменяющий текст в input (есть нюанс)

    $5

    На странице https://www.instagram.com/accounts/edit Есть поле ввода "Имя", но если сделать просто: document.getElementById('pepName').value='newname' то проблема в том, что синяя кнопка внизу "Отправить" не становится активной. (Если я руками ввожу имя, как пользователь, то кнопка Отправить становится активной). Задание: написать JS-код, который ...

    Javascript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Вытащить данные из программы

    Доброго времени суток.      Нужно достать информацию из программы.      Ссылка для скачивания программы: yadi.sk/d/LRNcbC0QjAapv      После скачки и распаковки программа открывается при нажатии на файл "GBCat" (без установки).      [i]Выберите польский язык программы.[/i]    В верхнем левом углу, там где ...

    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
santa21
Сергей 
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$5
10 баллов
5 лет назад
В консоли Хрома написать JS-код, изменяющий текст в input (есть нюанс)
Геннадий отличный заказчик, был всегда на связи, оплата поступила сразу, да и просто приятен в общении. Рекомендую.
Сергей отличный профессиональный фрилансер. Мало того, что сделал проект максимально быстро, так еще и ответил на кучу занудных вопросов! Постоянно на связи, не приходится ждать от него ответа по часу. Супер!
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