На странице https://www.instagram.com/accounts/edit Есть поле ввода "Имя", но если сделать просто: document.getElementById('pepName').value='newname' то проблема в том, что синяя кнопка внизу "Отправить" не становится активной. (Если я руками ввожу имя, как пользователь, то кнопка Отправить становится активной). Задание: написать JS-код, который ...