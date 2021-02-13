﻿Учусь на Web-разработчика мобильных приложений, в свободное время от учёбы хочу развиваться и пробовать себя в новом.

Специально для вас: перепишу текст, составлю логотип, обработаю фотографию, отредактирую текст любой сложности, напишу текст по вашим предпочтениям, веду группы в соц. сетях.

Сделаю оформление дискорд сервера или настрою с нуля. Так же работаю уже с готовыми проектами, улучшая их и составляя новый дизайн.

Обладаю такими качествами, как: грамотность, внимательность, усидчивость, креативность.

Ответственно подхожу к выполнению работы и сдаю всегда в срок.