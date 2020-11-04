Онлайн Школы под ключ

Привет! Меня зовут Олег Фунбаю и последние 10 лет моей жизни тесно связаны с созданием сайтов, организацией тренингов и онлайн обучением.

Сейчас я специализируюсь в основном на создании онлайн школ: упаковываю курсы, создаю лэндинги по готовым продающим тестам, создаю сайты с личным кабинетом для клиентов (с помощью различных LMS), в которых настраиваю прием платежей, рассылку, блог, настраиваю, чтобы доступ к курсам в кабинете открывался последовательно, чтобы был функционал домашних заданий и т.п. По сути, я создаю для клиентов их собственный GetCourse, который находится на их хостинге и требует ни процентов с продаж, ни абонплаты и не имеет никаких ограничений.

Так же могу выполнить разного уровня сложности задачи с сайтами на WordPress, Joomla и другими популярными CMS.

Буду рад помочь в решении ваших задач!