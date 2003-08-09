Доброго времени суток. Меня зовут Тимофей. Я smm-менеджер. Всегда в поиске интересных проектов и крутых предложений)

Мои навыки и умения:

Создание и ведение сообществ/аккаунтов, таких сервисов как : Вконтакте, instagram, TikTok, Яндекс Дзен

(составление контент-плана и smm-стратегии, визуальное оформление через программу Photoshop, написание и публикация постов, работа с планировщиком публикаций (SMMPlanner), коммуникация с клиентами, настройка рассылок)

Продвижение проектов (Привлечение органического трафика, таргетированная реклама)

Анализ конкурентов и рынка по вашему направлению (Мониторинг цен, постов, активности проектов конкурентов)

Умение оптимизировать ролики на Youtube (Создание описания и тегов на ролики для youtube)

Ведение отчетности (Отслеживание эффективности определенных действий в продвижении)

Мониторинг и отработка негатива в сети (SERM)

Снятие видео и монтаж (Сниму видеоролик через программу OBS Studio и смонтирую на базовом уровне)

Образование

Школа Матвея Северянина | SMM-специалист

Школа Матвея Северянина | Контент-менеджер