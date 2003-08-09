Доброго времени суток. Меня зовут Тимофей. Я smm-менеджер. Всегда в поиске интересных проектов и крутых предложений)
Мои навыки и умения:
- Создание и ведение сообществ/аккаунтов, таких сервисов как : Вконтакте, instagram, TikTok, Яндекс Дзен
- Продвижение проектов (Привлечение органического трафика, таргетированная реклама)
- Анализ конкурентов и рынка по вашему направлению (Мониторинг цен, постов, активности проектов конкурентов)
- Умение оптимизировать ролики на Youtube (Создание описания и тегов на ролики для youtube)
- Ведение отчетности (Отслеживание эффективности определенных действий в продвижении)
- Мониторинг и отработка негатива в сети (SERM)
- Снятие видео и монтаж (Сниму видеоролик через программу OBS Studio и смонтирую на базовом уровне)
Школа Матвея Северянина | SMM-специалист
Школа Матвея Северянина | Контент-менеджер
Действие аккаунта приостановлено!