ogborod

Тимофей ogborod

 
21 год
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Доброго времени суток. Меня зовут Тимофей. Я smm-менеджер. Всегда в поиске интересных проектов и крутых предложений)

Мои навыки и умения:

  • Создание и ведение сообществ/аккаунтов, таких сервисов как : Вконтакте, instagram, TikTok, Яндекс Дзен
(составление контент-плана и smm-стратегии, визуальное оформление через программу Photoshop, написание и публикация постов, работа с планировщиком публикаций (SMMPlanner), коммуникация с клиентами, настройка рассылок)

  • Продвижение проектов (Привлечение органического трафика, таргетированная реклама)
  • Анализ конкурентов и рынка по вашему направлению (Мониторинг цен, постов, активности проектов конкурентов)
  • Умение оптимизировать ролики на Youtube (Создание описания и тегов на ролики для youtube)
  • Ведение отчетности (Отслеживание эффективности определенных действий в продвижении)
  • Мониторинг и отработка негатива в сети (SERM)
  • Снятие видео и монтаж (Сниму видеоролик через программу OBS Studio и смонтирую на базовом уровне)
Образование

Школа Матвея Северянина | SMM-специалист

Школа Матвея Северянина | Контент-менеджер