ogjkoennty

Актуальное мнение о огороде

Сегодняшнюю запись подготовила Кася, которая работает в мастерской флористики миссис Джоланта Джармок.

Кася по профессии ландшафтный архитектор и флорист с большой страстью и страстью.

На нашем блоге вы сможете увидеть записи Касии, которые будут сочетать обе эти профессии.

Так что приготовьтесь ко множеству вдохновения, украшений и цветочных композиций, которые вы можете легко сделать самостоятельно в своем собственном доме! Тогда добро пожаловать Кася! : D И подготовить семена для посева сезонных цветов :) Сезонные цветы пользуются неизменной популярностью в садах на протяжении многих лет https://gardenexpert.info/ogorod/pikirovka-tomatov.html.

Они широко доступны, декоративны, и в то же время их цена невысока.

Они декоративны в течение одного сезона, поэтому, когда нам станет скучно, в следующем году мы можем применить посадку с другим рисунком и цветом :) Сегодня я хотел бы представить вам летние цветы, особенно близкие моему сердцу, которые выращиваются для срезанных цветов.

Кто из нас не мечтает о красивой квартире, где всегда стоят свежие и ароматные цветы? Познакомьтесь с ними, ешьте / захватывайте, а летом вы можете открыть свой домашний цветочный магазин.

Цинния ассоциируется прежде всего с сельскими садами.

Отлично вписывается в деревенские декорации.

Когда я смотрю на это, у меня складывается впечатление, что это один из самых оптимистичных цветов.

Просто посмотрите на эти цвета - они сразу вызывают у меня улыбку :) Циннии требуются солнечные позиции, плодородные и проницаемые почвы.

Он размножается семенами, посеянными в мае, прямо на землю или из предварительно подготовленных сеянцев, что продлевает период их цветения.

Космос - это вид, у которого много общих названий.

Вы можете знать его как: странник, понетка, варсовец, королева лета.

Это красивое растение с нежной формой достигает высоты 120 см (конечно, в зависимости от сорта).

Ему нравится солнечная позиция, но у него нет особых почвенных требований, он хорошо растет на плохо плодородных почвах.

Космосы размножаются, высеивая семена в землю весной или осенью.

Может потребоваться поддержка во время цветения.

Смотрится очень хорошо вдоль деревянного забора.