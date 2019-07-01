Технический специалист
Доброго времени суток! Меня зовут Ксения, я технический помощник, и я могу:
- Создать лэндинг, многостраничный сайт, интернет-магазин и подключить к
нему домен, платёжные системы. Работаю с Tilda.
- Настроить систему рассылок и автоматизировать процессы для
онлайн-проекта (GetCourse, GetResponse).
- Построить вебинарную воронку и привести ее в действие (начиная от
создания страницы с регистрацией, заканчивая самой трансляцией и
продающим оффером).
- Создать чат-ботов для Telegram и WhatsApp.
Действие аккаунта приостановлено!