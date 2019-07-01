Технический специалист

Доброго времени суток! Меня зовут Ксения, я технический помощник, и я могу:

- Создать лэндинг, многостраничный сайт, интернет-магазин и подключить к

нему домен, платёжные системы. Работаю с Tilda.

- Настроить систему рассылок и автоматизировать процессы для

онлайн-проекта (GetCourse, GetResponse).

- Построить вебинарную воронку и привести ее в действие (начиная от

создания страницы с регистрацией, заканчивая самой трансляцией и

продающим оффером).

- Создать чат-ботов для Telegram и WhatsApp.