Здравствуйте.

Меня зовут Олег Голюбин. Я являюсь директором переводческого агентства «Олег Голюбин» из Нижнего Новгорода.

Агентство осуществляет различные виды переводов с/на английский, французский языки:

Перевод письменный:

· Тематика переводов широкая: от технической до художественной, поэтической, музыкальной и религиозной.

· Оперативное выполнение переводов благодаря современным компьютерным программам в области письменного перевода

Дополнительная услуга:

· Перевод аудио- и видео-материалов.

Перевод устный:

· сопровождение переговоров.

· синхронный и последовательный перевод на международных конференциях.

· Услуги гида-переводчика.

· Сопровождение делегаций.

Наличие действующего загранпаспорта, возможность выезда за границу для осуществления перевода в заграничных поездках.

ЭКСКЛЮЗИВ!

· Профессиональное знание религиозной лексики

· богослужения

· литературы

· устройства храмов

· наличие образования в Московской духовной семинарии

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЕЗДА НА МЕСТО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА/ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛЕГАЦИЙ, ПОСЕЩАЮЩИХ ХРАМЫ ИЛИ МОНАСТЫРИ РОССИИ.

Подробное описание выполненных переводческих проектов можно посмотреть по ссылке http://www.oleg-golyubin.icnn.ru/page2.html

ЦЕНА ЗА ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ УСЛУГИ УМЕРЕННАЯ.

ЗА НЕЕ ВЫ ПОЛУЧИТЕ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО!

ЕГО ОЦЕНИЛИ КРУПНЫЕ МОСКОВСКИЕ И ИНОСТРАННЫЕ КОМПАНИИ.

Форма оплаты любая:

· Наличными

· По безналу на расчетный счет

Жду Ваших заказов!