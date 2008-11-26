Здравствуйте.
Меня зовут Олег Голюбин. Я являюсь директором переводческого агентства «Олег Голюбин» из Нижнего Новгорода.
Агентство осуществляет различные виды переводов с/на английский, французский языки:
Перевод письменный:
· Тематика переводов широкая: от технической до художественной, поэтической, музыкальной и религиозной.
· Оперативное выполнение переводов благодаря современным компьютерным программам в области письменного перевода
Дополнительная услуга:
· Перевод аудио- и видео-материалов.
Перевод устный:
· сопровождение переговоров.
· синхронный и последовательный перевод на международных конференциях.
· Услуги гида-переводчика.
· Сопровождение делегаций.
Наличие действующего загранпаспорта, возможность выезда за границу для осуществления перевода в заграничных поездках.
ЭКСКЛЮЗИВ!
· Профессиональное знание религиозной лексики
· богослужения
· литературы
· устройства храмов
· наличие образования в Московской духовной семинарии
ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЕЗДА НА МЕСТО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА/ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛЕГАЦИЙ, ПОСЕЩАЮЩИХ ХРАМЫ ИЛИ МОНАСТЫРИ РОССИИ.
Подробное описание выполненных переводческих проектов можно посмотреть по ссылке http://www.oleg-golyubin.icnn.ru/page2.html
ЦЕНА ЗА ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ УСЛУГИ УМЕРЕННАЯ.
ЗА НЕЕ ВЫ ПОЛУЧИТЕ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО!
ЕГО ОЦЕНИЛИ КРУПНЫЕ МОСКОВСКИЕ И ИНОСТРАННЫЕ КОМПАНИИ.
Форма оплаты любая:
· Наличными
· По безналу на расчетный счет
Жду Ваших заказов!