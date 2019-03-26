ogvozdeva

Ольга ogvozdeva

 
57 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Ищу работу редактора, копирайтера

Я много лет работала в журналах, специализирующихся на интерьерном дизайне. Сейчас занимаюсь SEO-копирайтингом, пишу на разные темы.

SEO-копирайтинг
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
paytrend
Антон 
35 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Тексты на строительную тематику
Все отлично, рекомендую!
Очень хороший заказчик. Четко ставит задачу, быстро отвечает на вопросы, если они возникают.
Ответный отзыв