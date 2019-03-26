Ищу работу редактора, копирайтера
Я много лет работала в журналах, специализирующихся на интерьерном дизайне. Сейчас занимаюсь SEO-копирайтингом, пишу на разные темы.
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
5 лет назад
Все отлично, рекомендую!
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик. Четко ставит задачу, быстро отвечает на вопросы, если они возникают.