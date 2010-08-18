PHP-Программист
Здравствуйте, меня зовут Андрей Губарев и мне 28 лет.
Я занимаюсь разработкой Web приложений с 2004-го года используя язык PHP. Специализируюсь в проектировании и программной разработке Web-проектов нетривиальной сложности.
За время работы доводилось заниматься проектированием и разработкой:
-- online системы бронирования номеров,
-- новостного портала,
-- социальной сети по масштабу сложности как www.linkedin.com,
-- участием в разработке CMF (Content management framework),
-- а так же множества небольших скриптов.
* В разработке предпочитаю объектно-ориентированный подход и DDD (Domain-driven Design).
* Из PHP фреймворков отдаю предпочтение Zend Framework версии выше 1.8.