PHP-Программист

Здравствуйте, меня зовут Андрей Губарев и мне 28 лет.

Я занимаюсь разработкой Web приложений с 2004-го года используя язык PHP. Специализируюсь в проектировании и программной разработке Web-проектов нетривиальной сложности.

За время работы доводилось заниматься проектированием и разработкой:

-- online системы бронирования номеров,

-- новостного портала,

-- социальной сети по масштабу сложности как www.linkedin.com,

-- участием в разработке CMF (Content management framework),

-- а так же множества небольших скриптов.

* В разработке предпочитаю объектно-ориентированный подход и DDD (Domain-driven Design).

* Из PHP фреймворков отдаю предпочтение Zend Framework версии выше 1.8.