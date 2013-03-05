Аттестат профессионального бухгалтера, Аттестат внутреннего аудитора (2012)

Организация, ведение оперативного бухгалтерского и налогового учета, формирование налоговой отчетности, отчетность во внебюджетные фонды, персонифицированный учет, анализ и планирование финансово - хозяйственной деятельности предприятия, разработка учетной политики, учет заработной платы, заключение хозяйственных договоров с поставщиками и подрядчиками, работа с кадрами. Положительный опыт налоговых проверок.