oisplace

Роман Родионов oisplace

 
38 лет
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Создание, продвижение сайтов, контекстная реклама.

Компания OISPlace занимается разработкой, SEO-оптимизацией и продвижением сайтов, для эффективного бизнеса.

Более ста компаний нам доверяют свои сайты. У нас отличная команда из более 10 специалистов.

Работаем строго по договору и заранее согласованным и прописанным регламентом.

Услуги:

- Продвижение сайтов.

- Создание сайтов.

- Контекстная реклама.

Грамотное составление семантического ядра, прописание тегов, написание SEO-текстов, размещение вечных ссылок в тесте на проверенных ресурсах (площадки подбираются вручную, для каждого проекта индивидуально)

Для отчетности предоставляем личный терминал: http://terminal.oisplace.com

Предлагаем несколько ценовых вариантов.

Контекстная реклама
нет отзывов
$15/час
от $30от 30 дней
#468
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
$15/час
от $126от 30 дней
#513
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$15/час
от $1000от 30 дней
#1698