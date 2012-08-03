Менеджер по полиграфии
Здравствуйте! С удовольствием сделаю работу. Специализируюсь на ведении проектов "от А до Я". Предложу макеты, исполнение (бумагу, отделку и т.п.), напечатаю продукцию. Являюсь сотрудником типографии и рекламного агентства. Гарантирую качество и разумную стоимость. Портфолио могу выслать. Напечатанную продукцию и выбор бумаги - подъехать показать. Оплата нал., безнал (непосредственно типографии). Пишите, звоните. Моб.: +7 915 025 49 26, e-mail: [email protected] icq: 63891200
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Портфолио
- Каталог124 просмотра
- Логотип, фирменный стиль, каталог150 просмотров
- Рекламный буклет166 просмотров
- Папка146 просмотров
- Каталог124 просмотра
- Брендбук232 просмотра
- Рекламный буклет133 просмотра
- Каталог111 просмотров
- Блокнот148 просмотров
- Бизнес папка123 просмотра
- Бирки для магазина одежды176 просмотров
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