OK_DESIGN | Студия графического дизайна
Предлагаю услуги дизайнера широкого профиля:
• Разработка логотипа и фирменного стиля.
• Веб-дизайн.
• Оформление групп и публичных страниц вконтакте
(Аватар,баннер,меню)
• Разработка макетов визиток, баннеров, флаеров, листовок,
афиш и другой полиграфической продукции.
• Создание векторных иллюстраций.
• Отрисовка растровых изображений в вектор.
• Создание портрета в стиле поп-арт и полигон-арт
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Портфолио
- Разработка логотипа и фирменного стиля142 просмотра