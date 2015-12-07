ok_designer_

Ольга ok_designer_

 
32 годаРоссия/Ижевск
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
OK_DESIGN | Студия графического дизайна

Предлагаю услуги дизайнера широкого профиля: 

• Разработка логотипа и фирменного стиля. 

• Веб-дизайн. 

• Оформление групп и публичных страниц вконтакте 

(Аватар,баннер,меню) 

• Разработка макетов визиток, баннеров, флаеров, листовок, 

афиш и другой полиграфической продукции. 

• Создание векторных иллюстраций. 

• Отрисовка растровых изображений в вектор. 

• Создание портрета в стиле поп-арт и полигон-арт

Портфолио