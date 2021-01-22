ok_sun_a

Оксана ok_sun_a

 
43 годаУкраина/Винница
10 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Любые тексты - быстро и грамотно, в т. ч. сео. Имею высшее филологическое.

- сео

- рифма

- проза

- продающие

- спичи

- буклеты

- художественные

- описательные

- туристические

- Ваш вариант

Опыт и гиперответственность.

Буду рада всем!