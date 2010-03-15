верстальщик

портфолио - https://vk.com/id355186695?z=albums355186695

[email protected]

Образование:

2005 г.

Название учебного заведения Луганский колледж культуры и искусства

Специальность: художник компьютерного дизайна

Опыт работы:

15.03.2010 г. - 19.06.2014г.

Название организации (сфера деятельности) газета «Ровеньковские

вести»

Должность: оператор компьютерной верстки:

Профессиональный опыт:

•Знание программы Indesign, Photoshop и опыт работы 4 года

Здесь можно посмотреть мои работы https://freelancehunt.com/my/portfolio

Создание макетов, верстка страниц, коррекция изображений, печатная подготовка

[email protected]