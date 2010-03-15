верстальщик
портфолио - https://vk.com/id355186695?z=albums355186695
Образование:
2005 г.
Название учебного заведения Луганский колледж культуры и искусства
Специальность: художник компьютерного дизайна
Опыт работы:
15.03.2010 г. - 19.06.2014г.
Название организации (сфера деятельности) газета «Ровеньковские
вести»
Должность: оператор компьютерной верстки:
Профессиональный опыт:
•Знание программы Indesign, Photoshop и опыт работы 4 года
Здесь можно посмотреть мои работы https://freelancehunt.com/my/portfolio
Создание макетов, верстка страниц, коррекция изображений, печатная подготовка