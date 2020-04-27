Классический маркетинг, таргетированная реклама, контекстная реклама, нативная интеграция.

Специалист по классическому маркетингу и интернет-продвижению.

Здравствуйте, я - Никита. Молодой маркетолог, который работает в крупной торговой сети и хочет получить больше опыта за счет единичных заказов. Чтобы не сомневаться в выборе - Общий опыт работы - 2 года. Сотрудничал и работал с/в компанииями(ях) как УК "Альфа Капитал", Рекламное агентство "Выгодно", сеть универсамов "Яблоко", автоцентр Volkswagen Симферополь, представительство "Тата-Графикс Россия".

• Горю маркетингом, всегда готов поделится своим видением реализации вашей маркетинговой стратегии.

• Навыки в интернет-маркетинге и разработке маркетинговой стратегии

Связь и контакты - Telegram: +79951236035

[email protected]

VK: vk.com/okagaca