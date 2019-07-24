Компания ОК - agency с удовольствием поможет Вам создать контекстную рекламу для Вашего сайта. Контекстная реклама начинает работать сразу после настройки и запуска.
В настройку одной рекламной компании входит:
Подбор оптимальных ключевых слов, по которым будут показываться объявления. Их группировка.
Составление оригинальных/цепляющих объявлений по правилам сервисов. На каждую группу ключевых слов составляются разные объявления. Около 20-30 объявлений на компанию.
Оформление объявлений: добавление дополнительных ссылок, телефоны, адреса.
Подбор минус-слов!!! Очень важный момент. Это те слова, исключение которых даст более точный запрос и, соответственно, результат.
Технические настройки объявления: временной и гео таргетинги, дополнение типов соответствия и другие.
Определение стратегии показа объявления, назначение ставок и управление ими в течение месяца. По истечении месяца возможна установка автоматической стратегии управления ставками.
Подключение Яндекс.Метрики и Google.Analytics (сервисы статистики).
Ведение/корректировка компаний в течение месяца.