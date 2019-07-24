Настройка контекстной рекламы

Компания ОК - agency с удовольствием поможет Вам создать контекстную рекламу для Вашего сайта. Контекстная реклама начинает работать сразу после настройки и запуска.

В настройку одной рекламной компании входит:

Подбор оптимальных ключевых слов, по которым будут показываться объявления. Их группировка.

Составление оригинальных/цепляющих объявлений по правилам сервисов. На каждую группу ключевых слов составляются разные объявления. Около 20-30 объявлений на компанию.

Оформление объявлений: добавление дополнительных ссылок, телефоны, адреса.

Подбор минус-слов!!! Очень важный момент. Это те слова, исключение которых даст более точный запрос и, соответственно, результат.

Технические настройки объявления: временной и гео таргетинги, дополнение типов соответствия и другие.

Определение стратегии показа объявления, назначение ставок и управление ими в течение месяца. По истечении месяца возможна установка автоматической стратегии управления ставками.

Подключение Яндекс.Метрики и Google.Analytics (сервисы статистики).

Ведение/корректировка компаний в течение месяца.