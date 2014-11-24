Профессионально и недорого - копирайт, рерайт, переводы и любые виды работ с текстом
Быстро и качественно выполняю свою работу.
Могу брать большие объемы.
Хорошо ориентируюсь в темах: туризм, медицина, недвижимость, банковское дело, заведения города Москва ( рестораны и т.п.)
Пишу сценарии, диалоги, текст для форумов.
Наполняю контентом сайты.
Качественные переводы с английского, сербского, в том числе медицинского и технического характера.
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Копирайтинг
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$1/час
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Переводы
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$1/час
от $10от 1 дня
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Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга