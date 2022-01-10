WEB DESIGNER

Здравствуйте! Меня зовут Оксана и я – веб-дизайнер. Создам индивидуальный и стильный дизайн сайта твоему бренду!

Работаю в программах Figma, Adobe PhotoShop, Adobe XD

Каждый проект разрабатывается и создается индивидуально под легкий и вдохновляющий DeepHouse!

Дизайн интернет-магазинов | Многостраничные сайты | Lending Page | Сайт-визитка | Редизайн

Что входит в мою работу:

1. Анализ конкурентов и ЦА

2. Прототипирование

3. Дизайн сайта

4. Адаптация под любые устройства

Связаться со мной:

• WhatsApp +79530038503

• Telegram @oksana_kandaurova

• Instagram @okkandaurova