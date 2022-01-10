WEB DESIGNER
Здравствуйте! Меня зовут Оксана и я – веб-дизайнер. Создам индивидуальный и стильный дизайн сайта твоему бренду!
Работаю в программах Figma, Adobe PhotoShop, Adobe XD
Каждый проект разрабатывается и создается индивидуально под легкий и вдохновляющий DeepHouse!
Дизайн интернет-магазинов | Многостраничные сайты | Lending Page | Сайт-визитка | Редизайн
Что входит в мою работу:
1. Анализ конкурентов и ЦА
2. Прототипирование
3. Дизайн сайта
4. Адаптация под любые устройства
Связаться со мной:
• WhatsApp +79530038503
• Telegram @oksana_kandaurova
• Instagram @okkandaurova
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