март 2009 г. - сентябрь 2009 г. КУП "ГМЗ №"- дизайнер

сентябрь 2009 - ноябрь 2010 г. Свято-Елиаветинский монастырь - дизайнер

ноябрь 2010 г. - сентябрь 2011 г. ООО типография "Черкас Плюс" - оператор электронного набора и верстки

сентябрь 2011 г. - август 2012 г. СОАО "Парфюмерно-косметическая фабрика "Модум - наша космеика" - дизайнер

ноябрь 2012-типография "ГлобалПРинт"