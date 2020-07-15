oko-00

Оксана Шпилева oko-00

 
60 летБеларусь/Минск
11 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад

март 2009 г. - сентябрь 2009 г. КУП "ГМЗ №"- дизайнер

сентябрь 2009 - ноябрь 2010 г. Свято-Елиаветинский монастырь - дизайнер

ноябрь 2010 г. - сентябрь 2011 г. ООО типография "Черкас Плюс" - оператор электронного набора и верстки

сентябрь 2011 г. - август 2012 г. СОАО "Парфюмерно-косметическая фабрика "Модум - наша космеика" - дизайнер

ноябрь 2012-типография "ГлобалПРинт"

Портфолио
Показать больше работ
Дизайн продукции
нет отзывов
от $50
от 3 дней
#1677
Фирменный стиль
нет отзывов
от $150
от 3 дней
#1875
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $50
от 3 дней
#1893
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $100
от 3 дней
#2970
Баннеры
нет отзывов
от $100
от 3 дней
#3634
Обработка фотографий
нет отзывов
от $25
от 1 дня
#4255
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $100
от 3 дней
#4739
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $150
от 7 дней
#5494
Показать все услуги