март 2009 г. - сентябрь 2009 г. КУП "ГМЗ №"- дизайнер
сентябрь 2009 - ноябрь 2010 г. Свято-Елиаветинский монастырь - дизайнер
ноябрь 2010 г. - сентябрь 2011 г. ООО типография "Черкас Плюс" - оператор электронного набора и верстки
сентябрь 2011 г. - август 2012 г. СОАО "Парфюмерно-косметическая фабрика "Модум - наша космеика" - дизайнер
ноябрь 2012-типография "ГлобалПРинт"
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Обработка фотографий
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