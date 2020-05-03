Живи и развивайся!

Поиск, подбор, применение практичных решений. Опыт управления по трансформации бизнеса.

Задачи: определить на чем выстроена платформа компании. Проведение ряда мер по выявлению всех рабочих и нерабочих деталей в бизнес процессах.

Проявляю неработающие механизмы в системе. Нахожу новые решения внедряя их в рабочий процесс. Сегодня бренд играет ключевую роль в успехе бизнеса. Отвечаю за создание образа компании и продукта в сознании потребителя. Знание законов психологии (ментального восприятия). Распознаю и различаю плодородное и бесплодное в их различных проявлениях анализируя процессы в компании. Проявляю неработающие механизмы в системе. Нахожу новые решения внедряя их в рабочий процесс. Сбалансированный и ответственный подход к решению проблем. Самостоятельно принимая решения и неся ответственность за результат. Разработка и позиционирование индивидуальности, эмоциональные/функциональные преимущества компании (бренда).

1.

Стратегическое планирование:

- разработка миссии и стратегии компании (анализ, среды включающий в себя сбор информации, анализ сильных и слабых сторон компании, а также ее потенциальных возможностей на основании имеющейся внешней и внутренней информации, а также ресурсное состояние)

- стратегия и тактика принятия не популярных решений в обстоятельствах кризиса

- прояснение ценностей и норм компании и формирование их единства

- согласование функциональных обязанностей и зон ответсвенности

- выбор стратегии, реализация стратегии

- формирование, реализация, корректировка, контроль планов развития продуктов компании

- проектирование программ множественных автоматических касаний с клиентом / ЦА

- регулярный анализ работы компании по исполнению продуктовой стратегии

- постоянный анализ требования потребителей к продукту (бренду) на основе результатов маркетинговых исследований

- разработка стратегии продвижения продукта на рынок с учетом предложений подразделений маркетинга и рекламы по проведению рекламных кампаний

- осуществление наблюдения за положением продукта на рынке, постоянный анализ отношения потребителей к продукту

- активно взаимодействую с руководителем отдела продаж

- постановка задач и реализация стратегии департамента digital маркетинга

Оценка и контроль выполнения.

В нынешней мировой ситуации, а также на внутреннем рынке страны. Определение стратегических движений регулируется в ежедневном мониторинге происходящего. Т.Е. - Здесь и Сейчас. Постоянный анализ. Формирование своей ЦА подсознательно импонирующей к бренду. Проработка «адвокатов» бренда.

Индивидуальный подход в разработке подробных планов в соответствии с общими целями и задачами. Планирование осуществляется на каждом направлении производства, отвечающем за отдельные виды деятельности, категории продуктов (услуг). Создается для того, чтобы помочь компании использовать в своих интересах возможности в постоянно изменяющейся среде.

2.

Детальная проработка имиджа и развитие бренда на рынке:

помощь в филигранной проработке персональных смыслов.

Исследования, разработка стратегии, реализация, мониторинг, поддержание:

- имиджа у потребителей

- имиджа в сфере бизнеса

- социального имиджа компании

- имиджа компании для государственных структур

- внутреннего имиджа компании

- определение миссии и целей компании

(анализ, среды включающий в себя сбор информации, анализ сильных и слабых сторон компании, а также ее потенциальных возможностей на основании имеющейся внешней и внутренней информации, а также ресурсного состояния)

- мониторинг индикаторов здоровья бренда (знание, посещение, покупка, удовлетворенность), имиджевые характеристики бренда, аудит здоровья бренда

- визуальная идентичность и поведение бренда в цифровой среде

Проработка позиционирования бренда внешне и внутренне, анализ потенциального ресурса и уникальности продукта. Далее выстраивание детальной платформы с включением всех нюансов от имиджа, наполняемости продуктом, видов услуг... до стратегических шагов, корректировка внутренних и внешних процессов.

Чем лучше будет имидж организации, тем выше будет успех!

3.

Создание креативных концепций:

- постановка задач, управление штатной и фриланс командами (smm, digital, графические дизайнеры)

- IT (создание сайтов, контроль наполняемости социальных сетей согласно контентного плана) имиджа компании

- создание рекламных роликов

- контроль графика производства

- создание фото/видео контента согласно продуманной концепции

- постановка задач и контроль в digital маркетинге

- авторский надзор визуализации всех проектов и носителей: контента, сайта, маркетинговых и PR-проектов

- разработка креативных концепций и проведение интегрированных рекламных кампаний

- подбираю и контролирую исполнителей дизайн-задач

- обучаю и развиваю сотрудников

Выстраиваю внутренние процессы арт-дирекшена. Визуализация всех проектов и носителей компании, создание стандартов оформления. Управление творческими командами, фокус-группой, включая фрилансеров и внешних сотрудников. Вдохновляю и мотивирую людей. Креативное мышление, хороший художественный вкус. Нестандартно вижу простые вещи, а сложное могу сделать простым и практичным.