Мой девайс:
Микрофон: AKG P120 конденсаторный кардиоидный, мембрана 2/3`, 20-20000Гц, 22мВ/Па, SPL130/150дБ
Внешняя звуковая карта: ESI U22 xt
Разрядность ЦАП/АЦП24 бит / 24 бит
Максимальная частота ЦАП (стерео)96 кГц
Максимальная частота АЦП96 кГц
Динамический диапазон ЦАП/АЦП108 дБ / 102 дБ
Наушники: PIONEER HDJ-700-W.
Ноутбук: Honor MagicBook
AMD Ryzen 5 2500u
8Gb 2444Гц
SSD 256гб
В наличии: Приятный поставленный мужской голос,
так же имеется приятный женский голос.
Если требуется озвучка, или короткая запись рекламы милости просим!!!