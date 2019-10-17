okok_pow

Игорь Грачев okok_pow

 
28 летРоссия/Нерюнгри
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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Мой девайс: 

  Микрофон: AKG P120 конденсаторный кардиоидный, мембрана 2/3`, 20-20000Гц, 22мВ/Па, SPL130/150дБ

  Внешняя звуковая карта: ESI U22 xt 

                                            Разрядность ЦАП/АЦП24 бит / 24 бит

                                            Максимальная частота ЦАП (стерео)96 кГц

                                            Максимальная частота АЦП96 кГц

                                            Динамический диапазон ЦАП/АЦП108 дБ / 102 дБ

  Наушники: PIONEER HDJ-700-W.

Ноутбук: Honor MagicBook

               AMD Ryzen 5 2500u

               8Gb 2444Гц

               SSD 256гб

В наличии: Приятный поставленный мужской голос, 

                   так же имеется приятный женский голос.

           Если требуется озвучка, или короткая запись рекламы милости просим!!!