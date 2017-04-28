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• тексты, которые помогут ответить на вопросы Ваших читателей, покупателей;

• уникальные статьи с полезной информацией (уникальность - 100%, вода - до 15%, заспамленность - до 50 % по текст.ру);

• структурированный и оптимизированный материал под ключевые запросы по Вашему региону.

Есть опыт в наполнении разделов, категорий интернет-магазинов различной направленности.

Веду свой блог "Путеводитель по Египту". Прекрасно понимаю, насколько важно размещать на своем сайте не только интересные, но и качественные оптимизированные тексты. Для постоянных заказчиков (покупателей) периодически провожу акции, распродажи.

Я всегда настроена на продуктивное сотрудничество. Пишите в личку и мы обсудим все детали.