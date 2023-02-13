okpetrusyova

Ваша лучшая помощь!

Привет!

Готова стать незаменимой помощницей, умею быть оперативной, четко "считываю" потребности и пожелания заказчика.

Имею многолетний опыт с наполнением контентом сайтов огромной ритейл-компании, написания релизов, статей: в спектре от делового формата, мотивационных текстов до художественного... Так, чтобы душа запела, ликовала или заплакала. Набор и редактирование текстов.

В моей копилке - многолетний опыт работы эйчаром, специалистом, руководителем направления внутреннего PR, т.е. все для людей и про людей Компании.

Работать люблю, могу и хочу! Украинский и русский свободно.

Рада сотрудничеству!