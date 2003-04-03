okrohinova_rzn

😁Сторисмейкер ✌️Помогу повысить охваты в стори
Нужен креативный сторисмейкер? Это я
Здравствуйте! Меня зовут Ольга.
Как сторисмейкер умею:
Составлять контент-план и чётко его придерживаться
Создавать креативные сторис (познавательные, развлекательные, завлекающие)
Анализировать статистику сторис (какой контент больше нравится Вашей аудитории, в какое время аудитория наиболее активна)
Из игр умею делать:
❤️"Собери пазл"
❤️"Поймай меня"
❤️"Что калорийнее?"Предлагаю Вам сочетать полезные, информативные сторис с развлекательными.
Каждый день я обучаюсь чему-то новому! Я помогу повысить Вам охваты, вовлечь Вашу аудиторию.
За примерами работ писать в лс
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