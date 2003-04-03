okrohinova_rzn

😁Сторисмейкер ✌️Помогу повысить охваты в стори

Нужен креативный сторисмейкер? Это я

Здравствуйте! Меня зовут Ольга.

Как сторисмейкер умею:

Составлять контент-план и чётко его придерживаться

Создавать креативные сторис (познавательные, развлекательные, завлекающие)

Анализировать статистику сторис (какой контент больше нравится Вашей аудитории, в какое время аудитория наиболее активна)

Из игр умею делать:

❤️"Собери пазл"

❤️"Поймай меня"

❤️"Что калорийнее?"Предлагаю Вам сочетать полезные, информативные сторис с развлекательными.

Каждый день я обучаюсь чему-то новому! Я помогу повысить Вам охваты, вовлечь Вашу аудиторию.

За примерами работ писать в лс