oks02

Оксана oks02

 
45 летРоссия/Новосибирск
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Автор студенческих работ Недорого!!! Качественно!!! (опыт 10 лет)

Заказы можно сразу отправлять на почту [email protected]

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Отзывы заказчиков
kira90
Анна 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
282 отзыва(-11)
$15
0 баллов
11 лет назад
Реферат деловое общение
Взяла на выполнение реферат, срок 3 дня, прошло уже больше недели работы нет.Поэтому приходиться писать отрицательный отзыв, очень безответственно!
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
$20
0 баллов
11 лет назад
Патентоведение реферат
Автор пропала взяв заказ и даже не предупредив,что заказ не будет сделан, по электронке игнор. Никому не советую, себе дороже выйдет!
Xameleon-007
Владимир 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$25
0 баллов
11 лет назад
Курсовая по истории
Безответственный исполнитель!!! Полный ноль! Зря потерял время! Никому не рекомендую к сотрудничеству! Позвонил днём - обещала выслать вечером. Позвонил на след. день - "заболела"... Делайти выводы сами.
nik0lka
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
174 отзыва(-2)
$25
10 баллов
11 лет назад
Курсовая работа
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
all78
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Курсовая работа по административному праву
Спаааасибо Вам огромное. Не ожидала что так меня поддержите. Работа выполнена по очень срочному заказу. Надеюсь все пройдет без замечаний!!!
Рефераты, Курсовые и Дипломы
5 отзывов(-3)
от $1
от 1 дня
нет рейтинга