oks_ww01_

Оксана Радченко oks_ww01_

 
22 годаРоссия/Ростов-на-Дону
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Здравствуйте! Буду рада всем заказам)

Оксана Дмитриевна Радченко

Контакты: моб. +79185790486, эл.почта - [email protected]

Личные данные:

Дата рождения: 12.06.2001

Место проживания: г.Ростов-на-Дону

Цель:  найти хорошую и интересную работу

Образование: основное общее

Дополнительные сведения: 

английский язык: свободно общаюсь на бытовые темы;

танцы: занимаюсь 9 лет;

некурящая;

не замужем;

Портфолио