Оксана Радченко oks_ww01_oks_ww01_
22 годаРоссия/Ростов-на-Дону
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Здравствуйте! Буду рада всем заказам)
Оксана Дмитриевна Радченко
Контакты: моб. +79185790486, эл.почта - [email protected]
Личные данные:
Дата рождения: 12.06.2001
Место проживания: г.Ростов-на-Дону
Цель: найти хорошую и интересную работу
Образование: основное общее
Дополнительные сведения:
английский язык: свободно общаюсь на бытовые темы;
танцы: занимаюсь 9 лет;
некурящая;
не замужем;
Действие аккаунта приостановлено!
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