Таргетолог
Привет!Меня зовут Оксана. Я являюсь студентом онлайн-школы Skillbox, профессия таргетолог. Я получила свой первый сертификат и пишу диплом. В связи с этим хочу предложить свои услуги таргетолога. Но так как опыта у меня совсем мало, я готова взять проекты за символическую оплату + бюджет на рекламу.
Что я предлагаю:
- Анализ бренда и конкурентов (аналитика)
- Составление портрета целевой аудитории
- Настройка пикселей
- Создание креативов и текстов
- Тестирование рекламных кампаний
- Оптимизация рекламы
- Отчетность (еженедельная, ежемесячная)
- Удержание результата и масштабирование гипотезОт себя гарантирую:
- Ответственность
- Применение всех своих знаний и умений
Более подробно можно узнать, связавшись со мной любым удобным способом.
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Портфолио
- Продвижение события (фитнес)22 просмотра