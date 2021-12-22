Таргетолог

Привет!Меня зовут Оксана. Я являюсь студентом онлайн-школы Skillbox, профессия таргетолог. Я получила свой первый сертификат и пишу диплом. В связи с этим хочу предложить свои услуги таргетолога. Но так как опыта у меня совсем мало, я готова взять проекты за символическую оплату + бюджет на рекламу.

Что я предлагаю:

- Анализ бренда и конкурентов (аналитика)

- Составление портрета целевой аудитории

- Настройка пикселей

- Создание креативов и текстов

- Тестирование рекламных кампаний

- Оптимизация рекламы

- Отчетность (еженедельная, ежемесячная)

- Удержание результата и масштабирование гипотезОт себя гарантирую:

- Ответственность

- Применение всех своих знаний и умений

Более подробно можно узнать, связавшись со мной любым удобным способом.