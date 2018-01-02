Предметный фотограф
Добрый день. Меня зовут Оксана Павлова.
За плечами 15 лет работы в найме в области полиграфической рекламы. Хорошо знакома с принципами работы рекламы, и активными продажами. 4-ый года на фрилансе в качестве фотографа. Свое внимание сконцентрировала на рекламной фотографии. Рада и открыта для плодотворного сотрудничества.
В наличии весь комплект необходимого фото-оборудования для предметной фотосъемки, огромное количество для фотосъемки еды (салфетки, столовые приборы, фоны и т.д.)
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Портфолио
- Фотосъемка еды. Ретушь. Обработка фото.123 просмотра
- Фотосъемка изделий102 просмотра
- Фотосъемка еды. Ретушь. Составление композиций.112 просмотров
- Фотосъемка и художественная ретушь портретов139 просмотров
- Фотосъемка детских, взрослых портретов, ретушь.112 просмотров
- Художественная фотосъемка портрета. Ретушь.112 просмотров
- Деловой портрет. Фотосъемка. Ретушь.119 просмотров
- Художественная фотосъемка портрета.120 просмотров
- Стилизация фото. Авторская ретушь.113 просмотров
Обработка фотографий
нет отзывов
$18/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
$20/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга