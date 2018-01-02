Предметный фотограф

Добрый день. Меня зовут Оксана Павлова.

За плечами 15 лет работы в найме в области полиграфической рекламы. Хорошо знакома с принципами работы рекламы, и активными продажами. 4-ый года на фрилансе в качестве фотографа. Свое внимание сконцентрировала на рекламной фотографии. Рада и открыта для плодотворного сотрудничества.

В наличии весь комплект необходимого фото-оборудования для предметной фотосъемки, огромное количество для фотосъемки еды (салфетки, столовые приборы, фоны и т.д.)