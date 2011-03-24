Оксана Луцишин oksana-lucishinoksana-lucishin
38 летУкраина/Тернополь
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Моб.0961372171 [email protected] isq 625617588
Закінчила Тернопільський Державний Технічний Університет-2007.Інженер-механік .Знаю Internet, Exel, Word, MS Offise.
Можу виконувати креслення в Kompas. Можу писати статті на різні теми.З 2007 працюю в БТІ. Зараз знаходжусь в декретній відпустці. Буду рада любій пропозиції.
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