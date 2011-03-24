Закінчила Тернопільський Державний Технічний Університет-2007.Інженер-механік .Знаю Internet, Exel, Word, MS Offise.

Можу виконувати креслення в Kompas. Можу писати статті на різні теми.З 2007 працюю в БТІ. Зараз знаходжусь в декретній відпустці. Буду рада любій пропозиції.