Писатель, поэт
Предоставляю услуги написания текстов (прозы, стихов, статей), а так же корректуры и редактирования готовых текстов; помогу в составлении деловых писем, объявлений; напишу рецензию (комментарий, отзыв); помимо этого рассматриваю вакансии менеджера интернет-магазина, администратора группы в социальных сетях и т.д.
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
8 лет назад
Отличная работа! Соблюдение сроков, оперативность, понимание заказчика с первого раза. Рекомендую.
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с Анастасией! Всегда на связи, приятна в общении, оплата в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!