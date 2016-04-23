oksana13051991

Оксана oksana13051991

 
32 годаКазахстан/Уральск
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Писатель, поэт

Предоставляю услуги написания текстов (прозы, стихов, статей), а так же корректуры и редактирования готовых текстов; помогу в составлении деловых писем, объявлений; напишу рецензию (комментарий, отзыв); помимо этого рассматриваю вакансии менеджера интернет-магазина, администратора группы в социальных сетях и т.д.

Отзывы заказчиков
acvet86
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Создание статей
Отличная работа! Соблюдение сроков, оперативность, понимание заказчика с первого раза. Рекомендую.
Очень понравилось работать с Анастасией! Всегда на связи, приятна в общении, оплата в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв