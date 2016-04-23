Писатель, поэт

Предоставляю услуги написания текстов (прозы, стихов, статей), а так же корректуры и редактирования готовых текстов; помогу в составлении деловых писем, объявлений; напишу рецензию (комментарий, отзыв); помимо этого рассматриваю вакансии менеджера интернет-магазина, администратора группы в социальных сетях и т.д.