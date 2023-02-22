oksana_2023

Написання статтей, курсових та контрольних робіт економічного та мистецького напрямку

Комунікабельність, націленість на результат в роботі,

Готовність завжди вчитись та підвищувати свою кваліфікацію;

Досвід роботи в бюджетній сфері з документообігом;

Вміння добиватися результату шляхом переговорів.

Навички підготовки учасників предметних олімпіад та наукових конференцій.

Створювала цікаві, актуальні та автентичні тематичні статті та редакційні статті на замовлення.

Автор трьох видань та автор пісень відомих українських виконавців. Впевнено веду особистий блог в Інстаграм. Пишу міні-історії (пости) з власного досвіду.