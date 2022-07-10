oksana_drk

Фрилансер-переводчик с командой полиглотов

Я занимаюсь переводом текстов на множество языковых пар (работаю в команде с носителями языков).

Рекомендую ознакомиться с данной информацией перед тем как писать мне. 👍

Причины работать со мной 👍

> На связи круглосуточно семь дней в неделю.

> Уверен в своей работе, не берусь за то что не смогу выполнить.

> Ставлю качество на первое место.

Условия работы со мной 

> Четкое текстовое ТЗ.

> Работаю через сайт или по предоплате 50-100% (в зависимости от сложности проекта).

> Не делаю правки, которые не описаны в ТЗ.

 Так как я недавно начала работать не этом сайте, цена за перевод - 30 грн/ 1000 символов (часть денег перевожу на фонд ВСУ) 

 Наше сотрудничество невозможно, если 

> Вы часто пропадаете.

> Нет конкретного ТЗ.

> Вы занимаетесь демпингом.

> После сдачи проекта, вы задерживаете закрытие проекта (по правилам сервиса на проверку у вас есть 3 рабочих дня).