oksana_drk

Я занимаюсь переводом текстов на множество языковых пар (работаю в команде с носителями языков).
Рекомендую ознакомиться с данной информацией перед тем как писать мне. 👍
Причины работать со мной 👍
> На связи круглосуточно семь дней в неделю.
> Уверен в своей работе, не берусь за то что не смогу выполнить.
> Ставлю качество на первое место.
Условия работы со мной
> Четкое текстовое ТЗ.
> Работаю через сайт или по предоплате 50-100% (в зависимости от сложности проекта).
> Не делаю правки, которые не описаны в ТЗ.
Так как я недавно начала работать не этом сайте, цена за перевод - 30 грн/ 1000 символов (часть денег перевожу на фонд ВСУ)
Наше сотрудничество невозможно, если
> Вы часто пропадаете.
> Нет конкретного ТЗ.
> Вы занимаетесь демпингом.
> После сдачи проекта, вы задерживаете закрытие проекта (по правилам сервиса на проверку у вас есть 3 рабочих дня).