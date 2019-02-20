Качественно и с душой.

Контент-наполнение, ведение аккаунта, работа с текстом, написание статей, набор текста.На фриланс просторах малое количество времени нахожусь, но опыт имеется.Работаю так же администратором интернет магазина.От Вас - четкое ТЗ и оперативная связь через личные сообщения, оплата через сервис безопасной сделки.Возможно сотрудничество на постоянной основе.