Оксана oksana_hard_workoksana_hard_work
24 годаУкраина/Харьков
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Качественно и с душой.
Контент-наполнение, ведение аккаунта, работа с текстом, написание статей, набор текста.На фриланс просторах малое количество времени нахожусь, но опыт имеется.Работаю так же администратором интернет магазина.От Вас - четкое ТЗ и оперативная связь через личные сообщения, оплата через сервис безопасной сделки.Возможно сотрудничество на постоянной основе.
Портфолио
- Как работают инстинкты полов?122 просмотра
- Много времени-мало дел124 просмотра