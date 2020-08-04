oksana_k_1702

Досвід роботи:1. Продавець консультант. З квітня 2019 - червень 2019 рр. Обов'язки: - консультування клієнтів; - перевірка товару (відповідність цінників, наявність на полиці, відповідність стандартам викладки, перевірка термінів придатності); - робота за касо; - продаж товару у магазині; - підтримання чистоти за касовим апаратом.2. Офіс-менеджер. З червня 2019 - липень 2019 рр. Обов'язки: - залучення нових клієнтів до збору грошей;- пошук спонсорів; - ведення клієнтської бази; - ведення внутрішнього документообігу.3. Менеджер по роботі з клієнтами. З 04.08.2020 - 07.07.2022 рр. Обов'язки: - продаж в телефонному режимі; - робота з наявною клієнтською базою; - готувати і відправляти комерційну пропозицію;- проводити переговори з клієнтами по телефону;- консультувати клієнтів; - пошук та залучення нових клієнтів.Освіта: Закінчила у 2020 р. Державний університет "Житомирська політехніка"Кваліфікація: бакалаврСпеціальність: Менеджмент Закінчила у 2022 р. Державний університет "Житомирська політехніка"Кваліфікація: магістрСпеціальність: Менеджмент Закінчила курси "Манікюр + Нарощення" З 08.08.2022 - 20.08.2022 рр.Особисті якості: Я відповідальна і уважна до деталей людина. Поважаю чужу думку та йду на компроміси, та при цьому вмію відстоювати свою точку зору, вмію розподілити час, доброзичлива, комунікабельна, порядна, пунктуальна. До роботи відношуся з великою віддачею.Водійські права: категорії В;Хобі: спорт, книги, музика, психологія, духовність, медитації.Професійні та інші навички: Навички роботи з комп'ютером: Досвідчений користувач ПК: (Ms Word, Ms Office, Excel, Power Point), Б24, інтернет та пошти