oksana_kosmina

творческая; тактична, ответственна, коммуникабельна. Готова сотрудничать!

Образование высшее: БГУЭП, экономист по специальности финансы и кредит.

Дополнительное образование: Школа менеджеров, дизайнер интерьера.

Владею программами: Фотошоп и Ворд на высоком уровне, базовые знания Интернет.

Интересы: обработка фотографий, добавление спецэффектов на фото, создание фотокниг, проектирование дизайна интерьеров, художественный макияж, маникюр и Нейл-арт.

О себе: личность творческая; тактична, ответственна, коммуникабельна. Есть опыт работы в сфере услуг. В интернете провожу много времени.

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