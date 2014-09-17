oksana_nsk

Оксана oksana_nsk

 
33 годаУкраина/Днепр
9 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Автор работ, копирайтер, журналист, контент-менеджер.

2012 год - окончила Национальную металлургическую академию Украины по специальности "Экономика предприятия".

С 2013 года - специалист по работе с бизнес-клиентами в банке. Имею профессиональный опыт написания коммерческих предложений, составления бизнес-планов.

Написанием статей и заметок занимаюсь со студенческой скамьи, осуществляю переводы с английского: общей тематики и профильные - экономика и финансы. Также есть опыт написания курсовых и дипломных работ.

Активность, целеустремленность, педантичность, нацеленность на результат, требовательность к себе.

С 2014 года - опыт работы в ИТ индустрии с фокусом на телекомуникации. Опыт написания опыт написания коммерческих предложений, рекламных статей и обзоров по продукту, опыт написания спецификаций и описания продуктов.

Переводы с английского: общая тематика, экономика и финансы, ИТ технологии.

E-mail: [email protected]

Написание статей
Отзывы заказчиков
jannino
Иван 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Составить и оформить КП для посуточной аренды
Все ок!
Спасибо за сотрудничество! Отличный заказчик - всегда на связи и готов ответить на все вопросы!
Ответный отзыв