2012 год - окончила Национальную металлургическую академию Украины по специальности "Экономика предприятия".
С 2013 года - специалист по работе с бизнес-клиентами в банке. Имею профессиональный опыт написания коммерческих предложений, составления бизнес-планов.
Написанием статей и заметок занимаюсь со студенческой скамьи, осуществляю переводы с английского: общей тематики и профильные - экономика и финансы. Также есть опыт написания курсовых и дипломных работ.
Активность, целеустремленность, педантичность, нацеленность на результат, требовательность к себе.
С 2014 года - опыт работы в ИТ индустрии с фокусом на телекомуникации. Опыт написания опыт написания коммерческих предложений, рекламных статей и обзоров по продукту, опыт написания спецификаций и описания продуктов.
Переводы с английского: общая тематика, экономика и финансы, ИТ технологии.
E-mail: [email protected]
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