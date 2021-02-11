oksana_webdesign

Web-designer

Добрый день! Меня зовут Оксана и я начинающий веб-дизайнер, который нуждается в опыте работы

- разработаю для вас дизайн чек-листов/других инфопродуктов

- сделаю дизайн сайтов:

1. дизайн лендинга

2. разработка сайта на Tilda i Figma

- Все сроки обсуждаю с клиетном

- Мне нужен опыт, а значит я буду рада работать со 100% отдачей

Почему именно я подойду вам?

- К работе подхожу ответственно, выполняя ее в положенный срок

- Очень внимательно отношусь у деталям, для меня важен хороший результат и чтобы клиент остался доволен.

Мои примеры

https://www.figma.com/file/OoBttWrG76X3sXprYPWaS2/Untitled?node-id=0%3A3

https://www.figma.com/file/sCfkAmh2G49UXOVgzkddKw/Untitled?node-id=0%3A1