oksana_webdesign

Web-designer
Добрый день! Меня зовут Оксана и я начинающий веб-дизайнер, который нуждается в опыте работы
- разработаю для вас дизайн чек-листов/других инфопродуктов
- сделаю дизайн сайтов:
1. дизайн лендинга
2. разработка сайта на Tilda i Figma
- Все сроки обсуждаю с клиетном
- Мне нужен опыт, а значит я буду рада работать со 100% отдачей
Почему именно я подойду вам?
- К работе подхожу ответственно, выполняя ее в положенный срок
- Очень внимательно отношусь у деталям, для меня важен хороший результат и чтобы клиент остался доволен.
Мои примеры
https://www.figma.com/file/OoBttWrG76X3sXprYPWaS2/Untitled?node-id=0%3A3
https://www.figma.com/file/sCfkAmh2G49UXOVgzkddKw/Untitled?node-id=0%3A1