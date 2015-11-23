oksanaarmee4ka

Магистр юриспруденции по основному образованию с 12-летним стажем разговорного и письменного английского языка. Знание языка на уровне advance, словарный запас – более 13000 слов. За плечами трехлетний опыт работы репетитором для учащихся начальных классов (алфавит, фонетика, постановка произношения, грамматика).

Выполняю переводы любого объема и сложности как с английского на русский, так и наоборот. Качество и соблюдение сроков гарантирую. Цена зависит от сложности выполняемой работы и ее объема, оговаривается в каждом конкретном случае индивидуально.