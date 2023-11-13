архітектор

Професійний сертифікований архітектор з досвідом проектування будівель та споруд з 2010 року до сьогодні. Знання законодавчої та нормативної бази, ергономіки, відчуття смаку, якість виконання, відповідальність, постійний звʼязок. Співпраця зі спеціалістами суміжних розділів (конструктор, електрик, розділів опалення-вентиляція, водопостачання та каналізація). Виконання проектів на всіх стадіях проектування (від ескізного проекту до робочого).