oksanalogvin

Оксана oksanalogvin

 
37 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад

Образование:

2004-2010 : Киевский национальный университет строительства и архитектуры, специалист, специальность «Архитектура зданий и сооружений»

Дополнительное образование

2009: Учебный центр «Успех», программа «Профессиональное пользование пакетом 3D-графики и анимации 3ds MAX 2009, V-Ray 1.5»

2010: Учебный центр «Успех», программа « Photoshop CS4»

Профессиональный опыт:

2009 Киев ЗНДИЕП , архитектор.

Функциональные обязанности: разработка планировочных решений жилых зданий

29.10.2007 – по настоящее время « Пиро-Синтез», дизайнер.

Функциональные обязанности: разработка интерьера магазинов, проектов выставочных стендов, создание и развитие концепции корпоративного стиля.

Учебная практика:

Творческая архитектурная мастерская « ТАМ М Дёмин»

Навыки:

Владение компьютерными программами:

- 3ds MAX;

- V-Ray 1.5;

- Photoshop;

- ArchiCAD.

Знание языков: английский, базовый уровень

Интересы и увлечения:

Классическая музыка, Петриковская роспись, декорирование предметов интерьера, личностное развитие

Мобильный телефон: +38(050) 507-82-81

E-mail: [email protected]

3ds MaxArchiCADV-RayPhotoshop