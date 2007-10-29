oksanalogvin

Образование:
2004-2010 : Киевский национальный университет строительства и архитектуры, специалист, специальность «Архитектура зданий и сооружений»
Дополнительное образование
2009: Учебный центр «Успех», программа «Профессиональное пользование пакетом 3D-графики и анимации 3ds MAX 2009, V-Ray 1.5»
2010: Учебный центр «Успех», программа « Photoshop CS4»
Профессиональный опыт:
2009 Киев ЗНДИЕП , архитектор.
Функциональные обязанности: разработка планировочных решений жилых зданий
29.10.2007 – по настоящее время « Пиро-Синтез», дизайнер.
Функциональные обязанности: разработка интерьера магазинов, проектов выставочных стендов, создание и развитие концепции корпоративного стиля.
Учебная практика:
Творческая архитектурная мастерская « ТАМ М Дёмин»
Навыки:
Владение компьютерными программами:
- 3ds MAX;
- V-Ray 1.5;
- Photoshop;
- ArchiCAD.
Знание языков: английский, базовый уровень
Интересы и увлечения:
Классическая музыка, Петриковская роспись, декорирование предметов интерьера, личностное развитие
Мобильный телефон: +38(050) 507-82-81
E-mail: [email protected]