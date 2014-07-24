oksanaonly

Редактор

Редактор с большим опытом успешной работы (более десяти лет, занимала должности редактора, выпускающего редактора, шеф-редактора, редакционного директора в крупном издательстве, специализирующемся на рекламно-информационных периодических изданиях). Имею профильное образование: Московский государственный университет печати, редактор-издатель; Московский издательско-полиграфический колледж, корректор. Заинтересована в удаленной работе с полной либо частичной занятостью, рассматриваю в том числе вакансии литературного редактора.