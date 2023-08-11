Оксана oksanapavlisinoksanapavlisin
30 летУкраина/Харьков
2 года на фриланс-бирже
Была
5 месяцев назад
графический дизайнер , 3Dилюстратор ,дизайн логотипов
Здравствуйте, меня зовут Ксения! Я графический дизайнер, создаю 3D иллюстрации, логотипы, дизайн упаковки, дизайн детских книг, а также рисую акварельные иллюстрации.
Я полна решимости помочь вам создать удивительный дизайн для ваших продуктов.
Портфолио
- 3D графика иллюстрация22 просмотра
- 3D графика иллюстрация48 просмотров
- 3D иллюстрация18 просмотров
- 3D графика17 просмотров
- 3D графика11 просмотров
- 3D графика8 просмотров
- Рекламный баннер9 просмотров
- Иллюстрации12 просмотров
- Иллюстрация15 просмотров
- Весняні квіти14 просмотров
- Илюстрація качка23 просмотра