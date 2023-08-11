oksanapavlisin

Оксана oksanapavlisin

 
30 летУкраина/Харьков
2 года на фриланс-бирже
Была
5 месяцев назад
графический дизайнер , 3Dилюстратор ,дизайн логотипов
Здравствуйте, меня зовут Ксения! Я графический дизайнер, создаю 3D иллюстрации, логотипы, дизайн упаковки, дизайн детских книг, а также рисую акварельные иллюстрации.
Я полна решимости помочь вам создать удивительный дизайн для ваших продуктов.
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