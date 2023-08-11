графический дизайнер , 3Dилюстратор ,дизайн логотипов

Здравствуйте, меня зовут Ксения! Я графический дизайнер, создаю 3D иллюстрации, логотипы, дизайн упаковки, дизайн детских книг, а также рисую акварельные иллюстрации. Я полна решимости помочь вам создать удивительный дизайн для ваших продуктов.