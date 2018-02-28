Переводчик польского языка

Закончила КНУ им. Шевченка по специальности «польский и украинский языки и литературы». Работала в Киеве преподавателем польского языка в школах иностранных языков.

На данный момент проживаю и учусь на магистратуре в Польше в городе Краков (Ягеллонский Университет).

Сейчас дистанционно занимаюсь переводами текстов разных тематик с польского на украинский / русский и наоборот. Делаю публицистический перевод (статьи), а также информативный, научный, бизнес-переписки, художественный и другие.

Основные качества:

— оперативность;

— ответственность;

— готовность к многозадачности, разнообразию текстов и материалов;

-коммуникабельность — всегда готова к взаимодействию;

— делаю «живой» качественный перевод без онлайн переводчиков и подобных программ.

Готова к разным по объему проектам.

С удовольствием отвечу на все Ваши вопросы.