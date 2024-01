oksanapryveda

learn. live. love.

Привіт!

Мене звати Оксана і мені 20. Навчаюся та живу у місті на заході Украни - Тернополі.

Imagination is more important than knowledge Albert Einstein

Дівчина-програміст та творча особистість.

Люблю читати, писати код/тексти та вчитися. Чогось нового вчуся швидко

Можу написати для Вас щось цікаве українською, а могу и на русском and in english too.

Просто вірю у те, що можу зробити все. І навіть трошки більше)

Люблю те, що роблю!.

