oksanapryveda

Оксана Приведа oksanapryvedaoksanapryveda
25 летУкраина/Тернополь
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
learn. live. love.
Привіт!
Мене звати Оксана і мені 20. Навчаюся та живу у місті на заході Украни - Тернополі.
Imagination is more important than knowledge Albert Einstein
Дівчина-програміст та творча особистість.
Люблю читати, писати код/тексти та вчитися. Чогось нового вчуся швидко
Можу написати для Вас щось цікаве українською, а могу и на русском and in english too.
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Просто вірю у те, що можу зробити все. І навіть трошки більше)
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Люблю те, що роблю!.
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